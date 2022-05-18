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Кличко: Якби не був готовий втратити життя на війні, покинув би Київ

Сьогодні 15:32 220 0
Колишній чемпіон світу з боксу розповів про готовність померти на війні з росією
Кличко: Якби не був готовий втратити життя на війні, покинув би Київ
#Володимир Кличко

Джерело - Piers Morgan Uncensored.

Колишній чемпіон світу у важкій вазі Володимир Кличко готовий покласти своє життя у війні з росією.

Про це він розповів поратлу Piers Morgan Uncensored.

"Я запитував себе це, коли російські війська були на околицях Києва, і якби я не був готовий до цього, то покинув би його. Київ з майже 5-мільйонним населенням - велике та зайняте місто - був пустим. Постійно було чутно вибухи через бої на околицях міста. Поки ви у Києві чи Україні, можна очікувати на все, і навіть зараз".

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"Всі українці, журналісти - деякі були вбиті прицільними пострілами снайперів - інші люди, усі в Україні мусять бути готові, що можуть настати останні миті їхніх життів, остання поїздка. Чи готовий ти віддати все для своєї країни та свободи? Це запитують себе мільйони українців, і відповідь "так", тому що можливість зробити все для своїх дітей, батьків, коханих не може сприйматись інакше", - сказав Кличко.

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