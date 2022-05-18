Колишній чемпіон світу з боксу розповів про готовність померти на війні з росією

Джерело - Piers Morgan Uncensored.

Колишній чемпіон світу у важкій вазі Володимир Кличко готовий покласти своє життя у війні з росією.

Про це він розповів поратлу Piers Morgan Uncensored.

"Я запитував себе це, коли російські війська були на околицях Києва, і якби я не був готовий до цього, то покинув би його. Київ з майже 5-мільйонним населенням - велике та зайняте місто - був пустим. Постійно було чутно вибухи через бої на околицях міста. Поки ви у Києві чи Україні, можна очікувати на все, і навіть зараз".

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