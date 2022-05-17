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Кличко: Усик частину гонорару за бій з Джошуа віддасть на підтримку армії

Сьогодні 19:46 237 0
Віталій Кличко прокоментував рішення Олександра Усика поїхати з України для бою проти Ентоні Джошуа.
Кличко: Усик частину гонорару за бій з Джошуа віддасть на підтримку армії
Фото - gettyimages
#Віталій Кличко, #Ентоні Джошуа, #Олександр Усик

Джерело - Чемпіон.

Володар титулів WBA, IBF, WBO та IBO у суперважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 КО) частину коштів від реваншу з Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) направить українській армії.

Про це заявив мер столиці України та ексчемпіон світу з боксу Віталій Кличко у коментарі Бомбардир.

"Висновки ми зможемо зробити через деякий час. Я тримаю кулаки за Сашка Усика. Він поїхав і повинен провести бій. Він казав, що велику кількість грошей дасть на підтримку армії. Ніхто інший цього зробити не зможе. Якщо у нього є така можливість, я переконаний, що користь від нього як від громадянина України буде набагато більше", - сказав Кличко.

Раніше визначилось місце реваншу Усик - Джошуа.

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