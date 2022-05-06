Хейні оцінив шанси Канело у поєдинку з Усиком

Абсолютний чемпіон другої середньої ваги Сауль Альварес (57-1-2, 39 КО) міг би перемогти чемпіона WBA, WBO, IBF, IBO у надважкій вазі Олександра Усика (19-0, 13 КО).

Про це розповів чемпіон WBC у легкій вазі Девін Хейні (27-0, 15 KO).

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"Необхідно поважати Канело, він справжній чемпіон. Він хоче випробувати свої навички.

У якій вазі починав Канело? У першій середній? Треба похвалити такого хлопця, як він. Канело – олдскульний боєць. Я не відчуваю до нього нічого, крім поваги, особливо якщо бій з Усиком відбудеться.

Я думаю, що Канело мав би шанси на перемогу. Я щиро вірю, що навички приносять дивіденди. Габарити не дуже важливі, лише моментами. Це відмінний бій, тому що Усик – дуже майстровитий боксер, а Канело страшенно майстровитий.

Я не сказав, що Альварес би переміг. Я говорю, що він міг би виграти. Але я не поставив би на це свій будинок. Це був би хороший бій. Я подивився б на нього", – сказав Хейні.