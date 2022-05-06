Усик - у ТОП-3 найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії

Джерело - Чемпіон.
Володар титулів WBA, IBF, WBO та IBO у суперважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 КО) зберіг другу позицію рейтингу P4P.
Про це повідомляє видання The Ring.
Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко (15-2, 11 КО) розташувався на 7-й позиції.
Топ-10 рейтингу P4P від The Ring:
1. Сауль Альварес
2. Олександр Усик
3. Теренс Кроуфорд
4. Наоя Іноуе
5. Еррол Спенс
6. Хуан Франциско Естрада
7. Василь Ломаченко
8. Джош Тейлор
9. Роман Гонсалес
10. Казуто Іока
Нагадаємо, Усик може змінити вагову категорію заради бою з Альваресом.