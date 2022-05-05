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Тренер Ф'юрі назвав переваги Усика над Джошуа

Сьогодні 20:11 126 0
На думку фахівця українець сильніший
Тренер Ф'юрі назвав переваги Усика над Джошуа
#Ентоні Джошуа, #Олександр Усик

Джерело - xsport.ua.

Тренер чемпіона світу за версією WBC у суперважкій вазі Тайсона Ф'юрі (32-0-1, 23 KO) Кевін Барр побоюється за Олександра Усика (19-0, 1о (24-2, 22 KO), бо чув, що українець втратив багато ваги.

Про це заявив фахівець.

"В Усика відмінний, приголомшливий джеб, один з найвищих бійцівських інтелектів у світовому боксі. Якщо ви дивилися мої інтерв'ю до його бою з Джошуа, я стверджував, що Усик виграє. Люди говорили, що Джошуа занадто великий, потужний, але я так не вважав, що Олександр вибрав чудовий геймплан, і в поєднанні з його стилем це дало результат.

Коли вони обговорювали негайний реванш, я був певен, що він поб'є Джошуа ще переконливіше, але зараз ситуація трохи інша. Через всі ці події у нього вийшла перерва. Я знаю, що він не міг нормально тренуватись. Мені сказав це його менеджер Егіс Клімас, з яким ми нещодавно спілкувалися у Міннеаполісі. Він сказав, що Усик зі зрозумілих причин не тренувався, доки був в Україні.

Я також чув, що Усик втратив багато ваги. Ми пам'ятаємо, що перед піднесенням у тяжі він пристойно набрав, і зараз, за ​​час, проведений в Україні, він втратив значну частину цієї маси, бо не мав доступу до нормального харчування. Через всю цю ситуацію зі втратою ваги у мене є певна стурбованість, але що стосується техніки та навичок, я впевнений, що в цьому Усик буде краще за Джошуа", - зазначив Барр.

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