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Рахман: Канело має шанси перемогти Усика

Сьогодні 11:19 179 0
Ексчемпіон світу поділився думками щодо можливого бою Канело - Усик
Рахман: Канело має шанси перемогти Усика
#Сауль Канело Альварес, #Олександр Усик

Джерело - boxing247.

Абсолютний чемпіон світу в другій середній вазі Сауль Альварес (57-1-2, 39 КО) буде фаворитом у можливому бою з володарем титулів WBA, WBO, IBF, IBO у надважкій вазі Олександром Усиком (19-0, 13 КО).

Про це заявив колишній чемпіон світу Хасим Рахман.

"Хотів би побачити цей бій у важкій вазі. Думаю, Канело має шанси перемогти. Сауль навіть може бути фаворитом. Так, він замалий для надважкої ваги, але я говорю саме про дивізіон до 91 кг".

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"Усик - не серед найсильніших панчерів у надважкій вазі. Він не був панчером і у важкій вазі. Тому я бачу шанси для Канело, якщо вони битимуться у дивізіоні до 91 кг. Думаю, Сауль зможе переграти Усика. Навіть якщо не вдасться, все, що має Усик – має і Канело. Альварес має залізне підборіддя. Усик не зашкодить йому, тому мексиканцю йому шанс", - сказав Рахман

Нагадаємо, тренер Ф'юрі назвав переваги Усика над Джошуа.

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