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Баррі: За час, проведений в Україні, Усик втратив багато ваги

Сьогодні 14:01 233 0
Тренер Ф'юрі поділився думками про українського чемпіона
Баррі: За час, проведений в Україні, Усик втратив багато ваги
#Ентоні Джошуа, #Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBA, WBO та IBF у суперважкій вазі Олександр Усик має перевагу в техніці в бою-реванші Ентоні Джошуа.

Про це заявив новозеландський тренер Кевін Баррі, який входить до тренерського штабу чемпіона світу за версією WBC Тайсона Ф'юрі.

"Усик зі зрозумілих причин не тренувався, поки був в Україні. Я також чув, що Усик втратив багато ваги. Ми пам'ятаємо, що перед переходом у супертяжі він пристойно набрав, і зараз, за час, проведений в Україні, він втратив значну частину цієї маси, бо не мав доступу до нормального харчування".

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"Через всю цю ситуацію зі втратою ваги у мене є певне занепокоєння, але щодо техніки та навичок, я впевнений, що в цьому Усик буде кращим за Джошуа" ,- сказав Баррі.

Нагадаємо, Усик планує зібрати 1 млн доларів для України.

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