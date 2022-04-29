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Усик планує зібрати 1 млн доларів для України

Сьогодні 10:24 201 0
Усик використає бій з Джошуа, щоб зібрати кошти для України
Усик планує зібрати 1 млн доларів для України
Фото - gettyimages
#Ентоні Джошуа, #Олександр Усик

Джерело - reuters.com.

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик планує випустити 2000 унікальних токенів (NFT), щоб надати фінансову допомогу українцям, які постраждали через вторгнення росії.

Про це розповів сам боксер.

Таким чином український чемпіон хоче зібрати близько 1 млн доларів.

"Багато людей в Україні зараз потребує допомоги. Я думаю, що як тільки будуть випущені ці токени, багато хто насправді отримає допомогу. Це будуть люди, яким вона справді потрібна", – повідомив Усик.

Офіційні NFT для бою будуть опубліковані перед боєм-реваншем з Ентоні Джошуа. Вони будуть розроблені художником Досбраком, який працював з іншими відомими бійцями, такими як Майк Тайсон та Конор Мак-Грегор.

Раніше Ф'юрі обійшов Усика у рейтингу найкращих боксерів світу за версією ESPN.

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