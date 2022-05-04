Усик підписав свої рукавички для благодійного аукціону в Лондоні

Джерело - Чемпіон.
Чемпіон WBA, WBO, IBF, IBO Олександр Усик (19-0, 13 КО) підписав свої рукавички для благодійного аукціону, спрямованого на допомогу Україні під час війни.
Про це повідомляє USYK FOUNDATION.
"Дорогі друзі, усім доброго дня. Ці рукавички я підписав для того, щоб передати їх благодійному аукціону, кошти від якого підуть в мій фонд на допомогу українцям", - сказав Усик.
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Аукціон та благодійна вечеря відбудуться 27 червня в лондонському ресторані, який належить британському шеф-кухарю Джейсону Атертону.
На аукціоні також будуть представлені картини дітей, які вибралися з окупованих українських міст.
Нагадаємо, Усик планує зібрати 1 млн доларів для України.