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Усик підписав свої рукавички для благодійного аукціону в Лондоні

Сьогодні 14:11 239 0
Український боксер допомагає Україні під час війни
Усик підписав свої рукавички для благодійного аукціону в Лондоні
#Олександр Усик

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBA, WBO, IBF, IBO Олександр Усик (19-0, 13 КО) підписав свої рукавички для благодійного аукціону, спрямованого на допомогу Україні під час війни.

Про це повідомляє USYK FOUNDATION.

"Дорогі друзі, усім доброго дня. Ці рукавички я підписав для того, щоб передати їх благодійному аукціону, кошти від якого підуть в мій фонд на допомогу українцям", - сказав Усик.

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Допис, поширений USYK FOUNDATION (@usyk.foundation)

Аукціон та благодійна вечеря відбудуться 27 червня в лондонському ресторані, який належить британському шеф-кухарю Джейсону Атертону.

На аукціоні також будуть представлені картини дітей, які вибралися з окупованих українських міст.

Нагадаємо, Усик планує зібрати 1 млн доларів для України.

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