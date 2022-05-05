Сулейман: WBC поговорить з Ф’юрі про його плани

Президент WBC розповів про майбутнє Ф'юрі

Джерело - Sky Sports.

Чемпіон WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф’юрі (32-0-1, 23 КО) на цьому тижні повідомить своє рішення щодо подальшої кар’єри.

Про це заявив президент WBC Маурісіо Сулейман.

"WBC поговорить з Тайсоном Ф’юрі та його промоутерами про його плани найближчого тижня. Ми готові підтримати його, що б він не вирішив. Якщо він вирішить закінчити кар’єру, WBC повністю підтримає його".

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"Наша мрія - бачити, як боксери закінчують кар’єру з такою величчю. Непереможний чемпіон, фінансово забезпечений, має люблячу родину та велике майбутнє за межами рингу. Я буду дуже щасливий і задоволений, якщо це його остаточне рішення, повністю підтримаю його і буду поруч з ним до кінця життя", - сказав Сулейман.

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