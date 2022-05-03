Ф’юрі не звертався до WBC щодо завершення кар’єри

Джерело - Daily Star.

Чемпіон WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф’юрі (32-0-1, 23 КО) не звертався до WBC щодо свого рішення про завершення кар’єри.

Про це повідомляє Daily Star.

Президент Всесвітньої боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейман повідомив, що організація ще розглядає питання щодо позбавлення титулу Тайсона Ф’юрі.

Ф’юрі ще не повідомляв WBC, що планує завершити кар’єру. Сулейман має намір дати Тайсону час для відновлення після останнього бою. Згодом вони зустрінуться для обговорення цього питання.

Нагадаємо, в останнюму поєдинку Тайсон нокаутував Ділліана Вайта та заявив, що має намір завершити кар’єру.