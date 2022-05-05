Промоутер розповів про настрої Альвареса щодо можливого бою

Джерело - BoxingScene.

Абсолютний чемпіон у другій середній вазі Сауль Альварес (57-1-2, 39 КО) впевнений, що зможе перемогти володаря титулів WBA, WBO, IBF, IBO у надважкій вазі Олександра Усика (19-0, 13 КО).

Про це розповів британський промоутер Едді Гірн.

"Якось ми спілкувалися з Саулем про настрої на перемогу, можу сказати, що він щиро вірить у свою перемогу над Олександром Усиком і при цьому він готовий побитися з ним за титул чемпіона світу в надважкій вазі. Тоді Альварес сказав мені: "Якщо ти зможеш організувати цей бій із деякими обмеженнями у вазі, то я поб’ю його".

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"З одного боку, важко не повірити Альваресу, а з іншого, єдиний спосіб перемогти когось на кшталт Сауля чи Василя Ломаченка, це коли вони підіймаються все вище і вище, у вагову категорію, в якій їх не повинно бути. Можливо, Альварес саме тоді й програє, коли зустрінеться з надто великим суперником", - сказав Гірн.

Нагадаємо, Усик підписав свої рукавички для благодійного аукціону в Лондоні.