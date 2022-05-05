Головне
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE
02.05.2022 06:17 53359
Ребров виграв Кубок ОАЕ з Аль-Айном
Сьогодні 08:41 189
Манчестер Сіті із Зінченком поступився Реалу у півфіналі Ліги чемпіонів
Сьогодні 00:36 795
Калініна поступилась у чвертьфіналі турніру WTA у Мадриді
Вчора 20:14 507 1
Золотий фристайліст України. Олександр Абраменко святкує свій 33-й день народження
Вчора 19:42 4182
Шевченко може стати президентом Пескари
Вчора 12:57 736
Ліверпуль обіграв Вільярреал та вийшов у фінал Ліги чемпіонів
03.05.2022 23:51 995
Калініна дотиснула Радукану на шляху у чвертьфінал турніру у Мадриді
03.05.2022 23:28 722
Збірна України призначила нового головного тренера
03.05.2022 20:39 1652
Став відомий розклад матчів збірної України у Лізі націй
03.05.2022 18:55 1040
Прямі трансляції

Гірн: Канело щиро вірить у свою перемогу над Усиком

Сьогодні 08:59 187 0
Промоутер розповів про настрої Альвареса щодо можливого бою
Гірн: Канело щиро вірить у свою перемогу над Усиком
#Едді Гірн, #Сауль Канело Альварес, #Олександр Усик

Джерело - BoxingScene.

Абсолютний чемпіон у другій середній вазі Сауль Альварес (57-1-2, 39 КО) впевнений, що зможе перемогти володаря титулів WBA, WBO, IBF, IBO у надважкій вазі Олександра Усика (19-0, 13 КО).

Про це розповів британський промоутер Едді Гірн.

"Якось ми спілкувалися з Саулем про настрої на перемогу, можу сказати, що він щиро вірить у свою перемогу над Олександром Усиком і при цьому він готовий побитися з ним за титул чемпіона світу в надважкій вазі. Тоді Альварес сказав мені: "Якщо ти зможеш організувати цей бій із деякими обмеженнями у вазі, то я поб’ю його". 

  АктуальноФ'юрі обійшов Усика у рейтингу найкращих боксерів світу

"З одного боку, важко не повірити Альваресу, а з іншого, єдиний спосіб перемогти когось на кшталт Сауля чи Василя Ломаченка, це коли вони підіймаються все вище і вище, у вагову категорію, в якій їх не повинно бути. Можливо, Альварес саме тоді й програє, коли зустрінеться з надто великим суперником", - сказав Гірн.

Нагадаємо, Усик підписав свої рукавички для благодійного аукціону в Лондоні.

Коментарі ()
Популярне зараз
Золотий фристайліст України. Олександр Абраменко святкує свій 33-й день народження Золотий фристайліст України. Олександр Абраменко святкує свій 33-й день народження 4182
Стадіон Динамо в Харкові постраждав від російських обстрілів Стадіон Динамо в Харкові постраждав від російських обстрілів 1057
Усик: Ломаченко знаходиться вдома, у безпеці Усик: Ломаченко знаходиться вдома, у безпеці 1347
Реал Мадрид - Манчестер Сіті - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів Реал Мадрид - Манчестер Сіті - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів 8241
У росії створять "аналог" Ліги чемпіонів У росії створять "аналог" Ліги чемпіонів 2323
Експомічник Реброва в Динамо: "Росіяни ні в чому не винні" Експомічник Реброва в Динамо: "Росіяни ні в чому не винні" 2143
Рекомендуємо
Дівчина дня. Айлін Гу - американська модель, яка виграла золоту медаль для Китаю Дівчина дня. Айлін Гу - американська модель, яка виграла золоту медаль для Китаю 6453
Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні 22000 4
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 12765
Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо 5904
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 38829
Лобановського я підвів: олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 37639 1