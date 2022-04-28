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Ф'юрі обійшов Усика у рейтингу найкращих боксерів світу за версією ESPN

Сьогодні 17:09 258 0
У десятці найкращих відбулося кілька змін
Ф'юрі обійшов Усика у рейтингу найкращих боксерів світу за версією ESPN
#Тайсон Ф'юрі, #Ділліан Вайт

Джерело - isport.ua.

В ТОП-10 оновленого рейтингу найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії відбулося дві зміни.

Про це повідомляє ESPN.

Тайсон Ф'юрі після дострокової перемоги над Ділліаном Вайтом піднявся на одну позицію, зрушивши з п'ятого місця володаря титулів WBA, WBO, IBF у своєму дивізіоні Олександра Усіка. Крім того, чемпіон WBA у легкій вазі Джервонта Девіс опустився з дев'ятого на десяте місце.

Зазначимо, що абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі Сауль Альварес лідирує, на другій позиції йде володар пояса WBO у напівсередньому дивізіоні Теренс Кроуфорд, а трійку найкращих замикає японський чемпіон WBA та IBF у найлегшій вазі Наоя Іноуе.

Український боксер Василь Ломаченко йде на сьомій позиції.

До вашої уваги ТОП-10 рейтингу pound-for-pound від ESPN:

Сауль Альварес

Теренс Кроуфорд

Наоя Іноуе

Еррол Спенс

Тайсон Ф'юрі

Олександр Усик

Василь Ломаченко

Хуан Франсіско Естрада

Джош Тейлор

Джервонта Девіс

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