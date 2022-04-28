Ф'юрі обійшов Усика у рейтингу найкращих боксерів світу за версією ESPN

Джерело - isport.ua.
В ТОП-10 оновленого рейтингу найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії відбулося дві зміни.
Про це повідомляє ESPN.
Тайсон Ф'юрі після дострокової перемоги над Ділліаном Вайтом піднявся на одну позицію, зрушивши з п'ятого місця володаря титулів WBA, WBO, IBF у своєму дивізіоні Олександра Усіка. Крім того, чемпіон WBA у легкій вазі Джервонта Девіс опустився з дев'ятого на десяте місце.
Зазначимо, що абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі Сауль Альварес лідирує, на другій позиції йде володар пояса WBO у напівсередньому дивізіоні Теренс Кроуфорд, а трійку найкращих замикає японський чемпіон WBA та IBF у найлегшій вазі Наоя Іноуе.
Український боксер Василь Ломаченко йде на сьомій позиції.
До вашої уваги ТОП-10 рейтингу pound-for-pound від ESPN:
Сауль Альварес
Теренс Кроуфорд
Наоя Іноуе
Еррол Спенс
Тайсон Ф'юрі
Олександр Усик
Василь Ломаченко
Хуан Франсіско Естрада
Джош Тейлор
Джервонта Девіс