Усик: Я краще допоможу Україні, якщо почну підготовку до бою-реваншу

Українець розповів про підготовку до бою з Джошуа

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBA, WBO та IBF у суперважкій вазі Олександр Усик більше допоможе Україні, готуючись до бою-реваншу з Ентоні Джошуа.

Про це він розповів порталу Blockasset.

"Продовжуються бойові дії. Ворог наступає, але наші бійці тримаються. Я хочу сказати, що я трохи відключився від цього. Те, що мені потрібне, я дізнаюся від своїх друзів, які залишилися там", - заявив боксер.

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"Я повернувся до тренувань. Тому що велика кількість моїх близьких, друзів, моя команда і деякі люди, які залишилися в Україні (деякі люди при владі, громадські діячі), повідомили, що я краще допоможу своїй країні, якщо почну підготовку до матчу-реваншу, ніж буду в теробороні або просто у Києві".

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