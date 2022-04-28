Ф'юрі: Я закінчив з боксом, це справжня правда

Боксер запевняє, що у ринг не повернеться

Джерело - Sky Sports.

Тайсон Ф'юрі через кілька днів після перемоги над Ділліаном Вайтом в інтерв'ю британським ЗМІ ще раз підтвердив, що завершив боксерську кар'єру.

"Це правда, справжня правда, я закінчив з боксом. Я щасливий, я здоровий, у мене прекрасна дружина та шестеро дітей. У мене є гроші, титули та слава - чого ще хотіти? Я йду на піку, без поразок та з титулом. Радий усьому, чого я досягнув у кар'єрі", - сказав Ф'юрі.

Якщо Ф'юрі дійсно піде, його титул WBC суперважкої ваги стане вакантним.

Раніше Ф’юрі заявляв про наміри завершити кар’єру. Також була інформація, що його не цікавить бій з переможцем реваншу Усик - Джошуа.

Нагадаємо Ф'юрі нокаутував Вайта та захистив титул WBC.