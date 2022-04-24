Ф’юрі: Тепер ви мене побачите лише у виставкових поєдинках, WWE та кіно

Чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (32-0-1, 23 КО) прокоментував своє рішення завершити кар’єру після перемоги над Ділліаном Вайтом (28-3, 19 КО).

"Тепер ви мене побачите лише у виставкових поєдинках, WWE та кіно. Бій з Нганну також у цьому списку.

Якщо я знову битимуся, то це будуть лише показові бої, можливо, борцівські поєдинки тощо. Веселощі та розваги, речі, які не діють на нерви й не заважають вам спати, а також не несуть серйозних травм.

У боксі завжди з’явиться ще хтось, з ким тобі треба битися. Є багато хороших боксерів надважкої ваги, які тепер можуть отримати місце під сонцем.

Я старий, лисий і товстий хлопець - я йду. Я зробив достатньо і я дуже задоволений тим, де я, хто я та що зробив. Я дуже задоволений своєю кар’єрою", - сказав Ф’юрі.