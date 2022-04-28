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Льюїс: Сподіваюся, що переможець реваншу Усик - Джошуа вийде у ринг проти Ф'юрі

Сьогодні 18:09 203 0
Легендарний боксер хоче, щоб у хевівейті було визначено абсолютний чемпіон
Льюїс: Сподіваюся, що переможець реваншу Усик - Джошуа вийде у ринг проти Ф'юрі
#Тайсон Ф'юрі, #Леннокс Льюїс

Джерело - boxingscene.com.

Колишній абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Леннокс Льюїс висловив сподівання, що Тайсон Ф'юрі не завершить кар'єру і зустрінеться в об'єднавчому поєдинку з переможцем реваншу між Олександром Усіком та Ентоні Джошуа.

"Знаю, що Ф'юрі говорив про закінчення кар'єри, але мені здається, що у нього залишаються незакінчені справи. Чекаю, коли зможу привітати його в клубі абсолютних чемпіонів.

Коли Джошуа та Вайлдер мали можливість написати історію, цього не сталося. Ф'юрі - в одному поєдинку від звання абсолютного чемпіона, Усік та Джошуа - у двох-трьох. На цьому бою я наполягав багато років.

Сподіваюся, всі розберуться і переможець реваншу Усик - Джошуа вийде у ринг із Ф'юрі, щоб визначити першого абсолютного чемпіона після мене. Я надто довго тримав місце абсолюту теплим", - зазначив Льюїс.

Раніше Ф’юрі заявляв про наміри завершити кар’єру. Також була інформація, що його не цікавить бій з переможцем реваншу Усик - Джошуа.

Нагадаємо Ф'юрі нокаутував Вайта та захистив титул WBC.

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