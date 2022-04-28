Льюїс: Сподіваюся, що переможець реваншу Усик - Джошуа вийде у ринг проти Ф'юрі

Колишній абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Леннокс Льюїс висловив сподівання, що Тайсон Ф'юрі не завершить кар'єру і зустрінеться в об'єднавчому поєдинку з переможцем реваншу між Олександром Усіком та Ентоні Джошуа.

"Знаю, що Ф'юрі говорив про закінчення кар'єри, але мені здається, що у нього залишаються незакінчені справи. Чекаю, коли зможу привітати його в клубі абсолютних чемпіонів.

Коли Джошуа та Вайлдер мали можливість написати історію, цього не сталося. Ф'юрі - в одному поєдинку від звання абсолютного чемпіона, Усік та Джошуа - у двох-трьох. На цьому бою я наполягав багато років.

Сподіваюся, всі розберуться і переможець реваншу Усик - Джошуа вийде у ринг із Ф'юрі, щоб визначити першого абсолютного чемпіона після мене. Я надто довго тримав місце абсолюту теплим", - зазначив Льюїс.