Головне
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE
26.04.2022 08:49 49866
Ліверпуль переграв Вільярреал у першому матчі півфіналу Ліги чемпіонів
Вчора 23:50 103
Маріуполь призупинив усі контракти з футболістами
Вчора 22:58 127
Збірна України декласувала Сербію у першому матчі ЧС-2022 в дивізіоні 1B
Вчора 19:48 448
Володимир Кличко: фінал епохи
Вчора 12:30 8610
ФК Шахтар та Parimatch Ukraine проводять аукціон допомоги українцям
Вчора 11:40 169
Збірна України U-18 здолала Італію на чемпіонаті світу-2022
Вчора 09:56 875
Зінченко отримав хорошу оцінку за матч з Реалом
Вчора 08:08 597
Манчестер Сіті із Зінченком переміг Реал у першому матчі півфіналу Ліги чемпіонів
26.04.2022 23:53 849
Збірна України U-17 поступилась Італії та не пробилась на Євро-2022
26.04.2022 19:38 443
Прямі трансляції

Вайт: Я не з тих хлопців, які завершують через поразку

Вчора 21:53 167 0
Британець розповів чи збирається завершувати кар'єру
Вайт: Я не з тих хлопців, які завершують через поразку
#WBC, #Ділліан Вайт

Джерело - talkSPORT.

Колишній претедент на титул WBC у суперважкій вазі Ділліан Вайт не збирається завершувати кар'єру.

Про це він розповів порталу talkSPORT.

"Я не з тих хлопців, які завершують через поразку чи поганий виступ. Я ще досить молодий, у мене є ще багато чого показати, я все ще відчуваю себе сильним і все ще стаю кращим. Я бився з найкращим у світі, і мене не перевершили. Це не довге і важке повернення, тому що я показав свій рівень".

  Актуально: Визначилася можлива дата бою-реваншу Усик - Джошуа

"Я все ще хочу боротися з найкращими. Перемоги, програші або нічиї. Я б провів ще кілька боїв проти кращих хлопців, а потім вже пішов би у відставку. Я хочу боротися з усіма, кому я програв, і спробувати помститися за свої поразки. 100 відсотків. Я можу виграти титул чемпіона світу", - заявив Вайт.

Нагадаємо, журнал The Ring присвятив номер українським боксерам.

Коментарі ()
Популярне зараз
Генштаб ЗСУ: оперативна інформація станом на 6 годину 27 квітня Генштаб ЗСУ: оперативна інформація станом на 6 годину 27 квітня 1397
Аталанта - Торіно - онлайн-трансляція LIVE - Серія А Аталанта - Торіно - онлайн-трансляція LIVE - Серія А 2383
Росіянина побили в матчі НХЛ напередодні зустрічі з президентом США Байденом ВІДЕО Росіянина побили в матчі НХЛ напередодні зустрічі з президентом США Байденом ВІДЕО 1647
Манчестер Сіті - Реал 4:3: огляд матчу Манчестер Сіті - Реал 4:3: огляд матчу 1313
Володимир Кличко: фінал епохи Володимир Кличко: фінал епохи 8610
Збірна України U-18 здолала Італію на чемпіонаті світу-2022 Збірна України U-18 здолала Італію на чемпіонаті світу-2022 875
Рекомендуємо
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 19848
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 2947 2
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 93427
Дівчина дня. Айлін Гу - американська модель, яка виграла золоту медаль для Китаю Дівчина дня. Айлін Гу - американська модель, яка виграла золоту медаль для Китаю 6389
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 24773
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 11085