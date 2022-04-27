Вайт: Я не з тих хлопців, які завершують через поразку

Британець розповів чи збирається завершувати кар'єру

Джерело - talkSPORT.

Колишній претедент на титул WBC у суперважкій вазі Ділліан Вайт не збирається завершувати кар'єру.

Про це він розповів порталу talkSPORT.

"Я не з тих хлопців, які завершують через поразку чи поганий виступ. Я ще досить молодий, у мене є ще багато чого показати, я все ще відчуваю себе сильним і все ще стаю кращим. Я бився з найкращим у світі, і мене не перевершили. Це не довге і важке повернення, тому що я показав свій рівень".

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"Я все ще хочу боротися з найкращими. Перемоги, програші або нічиї. Я б провів ще кілька боїв проти кращих хлопців, а потім вже пішов би у відставку. Я хочу боротися з усіма, кому я програв, і спробувати помститися за свої поразки. 100 відсотків. Я можу виграти титул чемпіона світу", - заявив Вайт.

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