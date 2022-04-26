Визначилася можлива дата бою-реваншу Усик - Джошуа

Едді Гірн розповів про перебіг переговорів

Джерело - BoxingScene.

Визначилися можлива дата та місце проведення бою-реваншу між чемпіоном WBA, WBO, IBF, IBO в надважкій вазі Олександром Усиком (19-0, 13 КО) та Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО).

Про це розповів промоутер британця Едді Гірн.

"Ми проведемо бій у липні. Безумовно, 23 липня - це дата, яка обговорюється. Однозначно зараз вона є найімовірнішою. Ми знаходимося на завершальній стадії переговорів із низкою локацій на Близькому Сході та у Великій Британії".

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"Ми дивилися і на Америку, але не думаю, що бій відбудеться там. Під час тижня бою Канело - Бівол я хотів би озвучити більше новин", - сказав Гірн.

Раніше ексчемпіон світу визначив фаворита бою Усик - Джошуа.