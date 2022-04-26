Кличко: Ми зосереджені на нашій нестримній волі до свободи

В українців немає іншого вибору, як зустріти війну обличчям до обличчя.

Відповідною думкою поділився ексчемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко.

"Як ми, українці, це робимо? У нас немає іншого вибору, крім як зустріти війну обличчям до обличчя: ми зосереджені на нашій нестримній волі до свободи, ми залишаємося спритними у виконанні наших планів, ми демонструємо ідеальну координацію та абсолютну витривалість", – написав Кличко.