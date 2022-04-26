Головне
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE
Сьогодні 08:49 49494
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ
Сьогодні 13:32 16591
36-та річниця. За добу після Чорнобильської аварії Динамо в Києві приймало Спартак, про трагедію ніхто не знав
Сьогодні 09:53 9479
Манчестер Сіті Зінченка зіграє з Реалом: розклад матчів 1/2 Ліги чемпіонів
Сьогодні 08:14 578
7 років тому Володимир Кличко здобув останню перемогу в кар'єрі. Відео бою
Вчора 23:46 5846
Арум: Ф’юрі точно не піде на пенсію
Вчора 11:27 1016
Леоненко відповів на образи Козловського та пригрозив закрити йому в'їзд до Києва ВІДЕО
Вчора 11:03 1390
Рейтинг WTA: Світоліна у ТОП-30
Вчора 10:13 210162
Оборонець Динамо може перейти в італійський клуб
Вчора 09:39 778
Стало відомо, скільки заробив Ф'юрі за бій з Вайтом
Вчора 08:37 2112
Прямі трансляції

Шелестюк представив благодійну серію NFT на підтримку України

Сьогодні 11:33 241 0
Продаж цієї серії NFT буде використаний для допомоги українській армії
Шелестюк представив благодійну серію NFT на підтримку України
#Тарас Шелестюк

Джерело - Чемпіон.

Український боксер Тарас Шелестюк створив власну благодійну серію NFT, щоб допомогти Україні під час війни.

Про це Шелестюк повідомив у Інстаграмі.

"Я радий представити свою першу благодійну серію NFT для підтримки України в цей темний час. Доступний на OpenSea.io".

  АктуальноВолонтери Кривбасу зібрали понад 165 тисяч гривень на допомогу ЗСУ

"Продаж цієї серії NFT буде використаний для допомоги українській армії, територіальній обороні, дітям та жителям, які постраждали від війни в Україні, спричиненої російськими загарбниками. Слава Україні", – написав Шелестюк.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Taras Shelestyuk (@tarasshelestyuk)

Коментарі ()
Популярне зараз
7 років тому Володимир Кличко здобув останню перемогу в кар'єрі. Відео бою 7 років тому Володимир Кличко здобув останню перемогу в кар'єрі. Відео бою 5846
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE 49494
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 16591
Його обожнюють уболівальники Динамо та поважають фани Шахтаря: Олегу Гусєву - 39! Його обожнюють уболівальники Динамо та поважають фани Шахтаря: Олегу Гусєву - 39! 7219
Стало відомо, про що одіозний колаборант домовився з росіянами Стало відомо, про що одіозний колаборант домовився з росіянами 34444
36-та річниця. За добу після Чорнобильської аварії Динамо в Києві приймало Спартак, про трагедію ніхто не знав 36-та річниця. За добу після Чорнобильської аварії Динамо в Києві приймало Спартак, про трагедію ніхто не знав 9479
Рекомендуємо
Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: Як це було Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: Як це було 4840
Дівчина дня: вродлива білявка та перша українка на Евересті та К2 - Ірина Галай Дівчина дня: вродлива білявка та перша українка на Евересті та К2 - Ірина Галай 16654
Лобановського я підвів: олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 37516 1
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 158330 5
Стало відомо, скільки отримає збірна України за вихід на ЧС-2022 Стало відомо, скільки отримає збірна України за вихід на ЧС-2022 13924
Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції 11665 2