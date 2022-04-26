Шелестюк представив благодійну серію NFT на підтримку України

Джерело - Чемпіон.
Український боксер Тарас Шелестюк створив власну благодійну серію NFT, щоб допомогти Україні під час війни.
Про це Шелестюк повідомив у Інстаграмі.
"Я радий представити свою першу благодійну серію NFT для підтримки України в цей темний час. Доступний на OpenSea.io".
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"Продаж цієї серії NFT буде використаний для допомоги українській армії, територіальній обороні, дітям та жителям, які постраждали від війни в Україні, спричиненої російськими загарбниками. Слава Україні", – написав Шелестюк.
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