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Стало відомо, про що одіозний колаборант домовився з росіянами

Сьогодні 13:15 34444 0
Стало відомо, про що одіозний колаборант домовився з росіянами
#Кремльов, #Кирило Шевченко, #Володимир Продивус

Джерело - Чемпіон.

Експрезидент Федерації боксу України володимир продивус продовжує договірняки зі ставлениками кремля.

Одіозний колаборант володимир продивус, який за інформацією чинного президента ФБУ Кирило Шевченко ще 24 лютого покинув Україну, продовжує свою службу на “руський мир”. продивус скористався можливістю, що росія почала війну через півтори доби після того, як його було усунено з посади президента ФБУ. Сепаратист не віддав печатки федерації і залишився підписантом ФБУ. З цього моменту продивус блокує всі рішення проти федерації боксу росії. 

На цьому тижні голови 9 національних федерацій боксу звернулися до Міжнародної боксерської асоціації (IBA) щодо реакції на підтримку федерацією боксу росії (ФБР) вторгнення в Україну. У зверненні просять звернути увагу на відкриту підтримку федерацією боксу росії війни в Україні. Зокрема, в соцмережах цієї організації допомагають збирати так звану гуманітарку для жителів Донбасу. Під зверненням підписалися президенти федерацій Нідерландів, США, Австралії, Нової Зеландії, Данії, Швеції, Фінляндії, Норвегії та Швейцарії. Підпису української федерації немає. Тому що роботу чинного керівництва ФБУ блокує продивус. В цьому йому допомагає президент IBA умар кремльов. росіянин підтримує продивуса і “не помітив”, що функціонера, який зганьбив нашу країну, було усунуто з посади ще 22 лютого.  

 Читати також: Не так страшна російська воша, як українська гніда, - український військовий про Продивуса

Більш того, кандидатуру відвертого сепаратиста продивуса завдяки кремльову висунуто в раду директорів IBA. Така домовленість була досягнута між продивусом та кремльовим. На конгресі IBA в Стамбулі, який відбудеться 13-14 травня, кремльов  підтримає продивуса. А продивус підтримує кремльова, який всупереч рекомендації МОК знов подається на посаду президента IBA. Нагадаємо, після підступного військового нападу росії на Україну росіяни не можуть займати керівні посади в міжнародних спортивних федераціях. Але кремльов, який є виключно проектом кремля, не тільки не пішов з посади, але і подає свою кандидатуру на нових виборах IBA. І це відбувається при мовчазної підтримки продивуса. Більш того, продивус не підписує звернення до IBA щодо покарання федерації боксу росії за неприкриту підтримку північним агресором війни в Україні. За оцінкою чинного президента ФБУ Кирила Шевченка, така  нахабна поведінка одіозного колаборанта продивуса несе неабиякі  репутаційні ризики для нашої країни. 

 Актуально: Історія дня: як колаборант Продивус розповідає про “братовбивчу” війну

Обнадіює, що українські спецслужби все зацікавилися діяльністю володимира продивуса. Далі буде. 

Максим Розенко, Чемпіон

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