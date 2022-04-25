Ексчемпіон світу розповів про можливе повернення у професійний бокс

Джерело - Bild.

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко може повернутися в професійний бокс.

Про це він розповів порталу Bild.

"Я також дізнався, що, попри війну, не можна забувати про життя. Спорт - це частина мого життя. Я радий, що Тайсон Ф’юрі переміг. Моє повернення в ринг? Не хочу обіцяти нічого грандіозного, але якщо війна в Україні скоро закінчиться, і наші кордони існуватимуть без жодного вторгнення з боку Росії".

Актуально: Льюїс пояснив, заради чого Ф'юрі відновить кар'єру

"Якщо я буду у гарній формі, то хто знає? Можливо, у мене з’явиться мрія побити рекорд Джорджа Формана. Це мотивує мене щодня вставати і займатися спортом. У кожного своя мотивація", – сказав Кличко.

Джордж Форман став чемпіоном у надважкій вазі, коли йому виповнилося 45 років і 9 місяців і 26 днів. Він став найстаршим володарем титулу в надважкій вазі.