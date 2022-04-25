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Кличко може повернутися на ринг після війни

Сьогодні 18:00 169 0
Ексчемпіон світу розповів про можливе повернення у професійний бокс
Кличко може повернутися на ринг після війни
#Володимир Кличко

Джерело - Bild.

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко може повернутися в професійний бокс.

Про це він розповів порталу Bild.

"Я також дізнався, що, попри війну, не можна забувати про життя. Спорт - це частина мого життя. Я радий, що Тайсон Ф’юрі переміг. Моє повернення в ринг? Не хочу обіцяти нічого грандіозного, але якщо війна в Україні скоро закінчиться, і наші кордони існуватимуть без жодного вторгнення з боку Росії".

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"Якщо я буду у гарній формі, то хто знає? Можливо, у мене з’явиться мрія побити рекорд Джорджа Формана. Це мотивує мене щодня вставати і займатися спортом. У кожного своя мотивація", – сказав Кличко.

Джордж Форман став чемпіоном у надважкій вазі, коли йому виповнилося 45 років і 9 місяців і 26 днів. Він став найстаршим володарем титулу в надважкій вазі.

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