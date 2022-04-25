Головне
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE
Сьогодні 12:27 48892
Арум: Ф’юрі точно не піде на пенсію
Сьогодні 11:27 298
Леоненко відповів на образи Козловського та пригрозив закрити йому в'їзд до Києва ВІДЕО
Сьогодні 11:03 621
Рейтинг WTA: Світоліна у ТОП-30
Сьогодні 10:13 209913
Оборонець Динамо може перейти в італійський клуб
Сьогодні 09:39 467
Стало відомо, скільки заробив Ф'юрі за бій з Вайтом
Сьогодні 08:37 802
Ліверпуль переграв Евертон з Миколенком, Вест Гем з Ярмоленком поступився Челсі. Результати 34 туру АПЛ
Вчора 20:26 729
Де Дзербі: Розчарований, що бразильці та деякі люди зі штабу пішли
Вчора 14:56 421
Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: найкращі моменти бою
Вчора 09:10 1749
Бубка: Я залишив Україну як біженець
Вчора 08:55 1839 3
Прямі трансляції

Льюїс пояснив, заради чого Ф'юрі відновить кар'єру

Сьогодні 14:14 223 0
Леннокс Льюїс прокоментував майбутнє Тайсона Ф’юрі
Льюїс пояснив, заради чого Ф'юрі відновить кар'єру
#Тайсон Ф'юрі, #Ділліан Вайт, #Леннокс Льюїс

Джерело - dailymail.co.uk.

Чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (32-0-1, 23 КО) повернеться на ринг, попри заяву про завершення кар'єри.

Про це розповів ексчемпіон світу в надважкій вазі Леннокс Льюїс.

"Ф’юрі перебуває на піку кар’єри, він найкращий важковаговик світу. Він візьме якийсь час, відпочине й повернеться. Я зрозумію, якщо Ф’юрі закінчить кар’єру, але сподіваюся, що він повернеться. Я сумніваюся, що він піде. Думаю, Ф’юрі повернеться, я вірю, що він захоче стати абсолютним чемпіоном.

Він продемонстрував чудовий бій. Наприкінці Ділліан Вайт не знав, що на нього чекає. Це був чудовий аперкот. Я не думав, що стійка шульги від Вайта якось вплине на Ф’юрі. Він намагався стримати джеб Тайсона, але Ф’юрі це швидко зрозумів та викинув аперкот", –  сказав Льюїс. 

Раніше Ф’юрі заявляв про наміри завершити кар’єру. Також була інформація, що його не цікавить бій з переможцем реваншу Усик – Джошуа.

Нагадаємо, Ф'юрі нокаутував Вайта та захистив титул WBC.

Коментарі ()
Популярне зараз
Рейтинг WTA: Світоліна у ТОП-30 Рейтинг WTA: Світоліна у ТОП-30 209913
Миколенко - найкращий у складі Евертона у матчі з Ліверпулем Миколенко - найкращий у складі Евертона у матчі з Ліверпулем 1665
Ліверпуль - Евертон - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ Ліверпуль - Евертон - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ 4171
Лаціо - Мілан: онлайн-трансляція LIVE - Серія А Лаціо - Мілан: онлайн-трансляція LIVE - Серія А 5039
Сепаратист Продивус продовжує підігрувати ставленнику кремля Сепаратист Продивус продовжує підігрувати ставленнику кремля 2591
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE 48892
Рекомендуємо
За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна 11289
Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому 14961 1
Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію 30068 2
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 19802
Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі 57814
На Олімпіаді в Сочі українка Мацьоцька відмовилась виходити на старт через події в Україні, Підгрушну довго вмовляли не робити політичних заяв На Олімпіаді в Сочі українка Мацьоцька відмовилась виходити на старт через події в Україні, Підгрушну довго вмовляли не робити політичних заяв 68215 5