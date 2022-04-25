Льюїс пояснив, заради чого Ф'юрі відновить кар'єру

Чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (32-0-1, 23 КО) повернеться на ринг, попри заяву про завершення кар'єри.

Про це розповів ексчемпіон світу в надважкій вазі Леннокс Льюїс.

"Ф’юрі перебуває на піку кар’єри, він найкращий важковаговик світу. Він візьме якийсь час, відпочине й повернеться. Я зрозумію, якщо Ф’юрі закінчить кар’єру, але сподіваюся, що він повернеться. Я сумніваюся, що він піде. Думаю, Ф’юрі повернеться, я вірю, що він захоче стати абсолютним чемпіоном.

Він продемонстрував чудовий бій. Наприкінці Ділліан Вайт не знав, що на нього чекає. Це був чудовий аперкот. Я не думав, що стійка шульги від Вайта якось вплине на Ф’юрі. Він намагався стримати джеб Тайсона, але Ф’юрі це швидко зрозумів та викинув аперкот", – сказав Льюїс.