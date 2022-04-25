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Арум: Ф’юрі точно не піде на пенсію

Сьогодні 11:27 180 0
Боб Арум прокоментував майбутнє Тайсона Ф’юрі
Арум: Ф’юрі точно не піде на пенсію
#Тайсон Ф'юрі, #Боб Арум

Джерело - tribuna.com.

Чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (32-0-1, 23 КО) не буде завершувати професійну кар’єру.

Про це розповів голова Top Rank Боб Арум.

"Ні, він точно не піде на пенсію. Звичайно, ні. Ви божевільний? Ми маємо достатньо часу, щоб обговорити все це", – сказав Арум.

Раніше Ф’юрі заявляв про наміри завершити кар’єру. Також була інформація, що його не цікавить бій з переможцем реваншу Усик – Джошуа.

Нагадаємо, Ф'юрі нокаутував Вайта та захистив титул WBC.

Раніше стало відомо, скільки заробив Ф'юрі за бій з Вайтом.

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