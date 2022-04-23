Головне
Українські спортсмени завершили виступи на Іграх нескорених
Сьогодні 08:08 393
Арсенал переміг Манчестер Юнайтед, Манчестер Сіті з асистом Зінченка розгромив Вотфорд. Результати 34 туру АПЛ
Сьогодні 18:55 270
Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів
Сьогодні 18:35 25151
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy
Сьогодні 18:17 239496
Аталанта Маліновського обіграла Венецію, Спеція з Коваленком поступилась Торіно. Результати 34 туру Серії А
Сьогодні 17:58 140
Зінченко відзначився 10-м асистом за Манчестер Сіті
Сьогодні 17:48 347
Підручний: Велика заслуга Бринзака в тому, що я став чемпіоном світу
Сьогодні 12:11 326
Ф'юрі підтвердив, що готовий завершити кар'єру
Сьогодні 11:25 532
Циганик: Шанси побачити Ракицького у збірній дорівнюють нулю
Сьогодні 11:11 330
Зозуля допоміг відправити в Україну два броньованих авто для ЗСУ
Вчора 20:11 399
Прямі трансляції

Стало відомо, про що одіозний колаборант домовився з росіянами

Сьогодні 16:37 448 0
Стало відомо, про що одіозний колаборант домовився з росіянами
#Кремльов, #Кирило Шевченко, #Володимир Продивус

Джерело - Чемпіон.

Експрезидент Федерації боксу України володимир продивус продовжує договірняки зі ставлениками кремля.

Одіозний колаборант володимир продивус, який за інформацією чинного президента ФБУ Кирило Шевченко ще 24 лютого покинув Україну, продовжує свою службу на “руський мир”. продивус скористався можливістю, що росія почала війну через півтори доби після того, як його було усунено з посади президента ФБУ. Сепаратист не віддав печатки федерації і залишився підписантом ФБУ. З цього моменту продивус блокує всі рішення проти федерації боксу росії. 

На цьому тижні голови 9 національних федерацій боксу звернулися до Міжнародної боксерської асоціації (IBA) щодо реакції на підтримку федерацією боксу росії (ФБР) вторгнення в Україну. У зверненні просять звернути увагу на відкриту підтримку федерацією боксу росії війни в Україні. Зокрема, в соцмережах цієї організації допомагають збирати так звану гуманітарку для жителів Донбасу. Під зверненням підписалися президенти федерацій Нідерландів, США, Австралії, Нової Зеландії, Данії, Швеції, Фінляндії, Норвегії та Швейцарії. Підпису української федерації немає. Тому що роботу чинного керівництва ФБУ блокує продивус. В цьому йому допомагає президент IBA умар кремльов. росіянин підтримує продивуса і “не помітив”, що функціонера, який зганьбив нашу країну, було усунуто з посади ще 22 лютого.  

 Читати також: Не так страшна російська воша, як українська гніда, - український військовий про Продивуса

Більш того, кандидатуру відвертого сепаратиста продивуса завдяки кремльову висунуто в раду директорів IBA. Така домовленість була досягнута між продивусом та кремльовим. На конгресі IBA в Стамбулі, який відбудеться 13-14 травня, кремльов  підтримає продивуса. А продивус підтримує кремльова, який всупереч рекомендації МОК знов подається на посаду президента IBA. Нагадаємо, після підступного військового нападу росії на Україну росіяни не можуть займати керівні посади в міжнародних спортивних федераціях. Але кремльов, який є виключно проектом кремля, не тільки не пішов з посади, але і подає свою кандидатуру на нових виборах IBA. І це відбувається при мовчазної підтримки продивуса. Більш того, продивус не підписує звернення до IBA щодо покарання федерації боксу росії за неприкриту підтримку північним агресором війни в Україні. За оцінкою чинного президента ФБУ Кирила Шевченка, така  нахабна поведінка одіозного колаборанта продивуса несе неабиякі  репутаційні ризики для нашої країни. 

 Актуально: Історія дня: як колаборант Продивус розповідає про “братовбивчу” війну

Обнадіює, що українські спецслужби все зацікавилися діяльністю володимира продивуса. Далі буде. 

Максим Розенко, Чемпіон

Коментарі ()
Популярне зараз
Ліверпуль - Евертон - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ Ліверпуль - Евертон - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ 3684
Манчестер Сіті - Вотфорд - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ Манчестер Сіті - Вотфорд - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ 4795
Венеція - Аталанта - онлайн-трансляція LIVE - Серія А Венеція - Аталанта - онлайн-трансляція LIVE - Серія А 5170
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 239496
Лаціо - Мілан: онлайн-трансляція LIVE - Серія А Лаціо - Мілан: онлайн-трансляція LIVE - Серія А 4635
Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів 25151
Рекомендуємо
Стало відомо, скільки отримає збірна України за вихід на ЧС-2022 Стало відомо, скільки отримає збірна України за вихід на ЧС-2022 13910
Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому 14934 1
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 17058 2
Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади 42717
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 12630
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 2929 2