Чісора назвав переможця бою Ф’юрі - Вайт

Чемпіон світу в надважкій вазі за версією WBC Тайсон Ф'юрі (31-0-1, КО 22) не є фаворитом у бою проти Ділліана Вайта (28-2-0, КО 19).

Про це розповів британський боксер Дерек Чісора (32-12, 23 КО).

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"Ти думаєш, що хлопець не зможе перемогти, а він перемагає, і ти тримаєшся за голову: "Що сталося? Він виграв?" Здається, це шокує вас, але насправді це не так. Я готовий поставити свій будинок на це: я готовий поставити свій будинок на те, що Ділліан Вайт нокаутує Тайсона Ф’юрі.

Подивіться на свої обличчя в студії. Тайсон – мій друг, і я знаю, що він слухає. Тайсоне, ти будеш нокаутований. Це єдиний спосіб, яким Вайт може виграти бій.

Тайсон дуже добре робить свою справу. Він дуже добре знає ринг, вміє рухатися, його міцність неймовірна. Але я вірю, що Ділліан знає, як дістатися до Тайсона. Він принесе бій. Він не може боксувати, він повинен битися.

Коли ти б’єшся з хлопцем, чи достатньо ти у формі на 12 раундів? Чи готовий він піти на інший бік?

Вайту доведеться сісти на груди Ф’юрі і просто йти далі. Якщо ви цього не зробите, ви на нічийній землі", – сказав Чісора.