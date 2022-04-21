Ф'юрі - Вайт: де дивитися онлайн чемпіонського бою

Непереможний британець проведе черговий захист титулу

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон світу в надважкій вазі за версією WBC, британець Тайсон Ф'юрі (31-0-1, КО 22) захищатиме свій титул у поєдинку проти свого співвітчизника Ділліана Вайта (28-2-0, КО 19).

Бій відбудеться в ніч із суботи на неділю, 24 квітня в рамках вечора боксу на стадіоні Вемблі в Лондоні.

Орієнтовний початок о головного поєдинку о 00:30 за київським часом.

Пряма трансляція онлайн в Україні буде традиційно доступна в медіасервісі Мегого. Початок трансляції о 21:00.

Наш сайт проведе текстовий онлайн чемпіонського бою.