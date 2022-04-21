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Джошуа: Буду вболівати за Вайта

Сьогодні 12:14 96 0
Вайт зможе перемогти Ф’юрі
Джошуа: Буду вболівати за Вайта
#Ентоні Джошуа, #Тайсон Ф'юрі, #Ділліан Вайт

Джерело - isport.ua.

Чемпіон світу в надважкій вазі за версією WBC, британець Тайсон Ф'юрі (31-0-1, КО 22) не є фаворитом у бою проти Ділліана Вайта (28-2-0, КО 19).

Про це розповів колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа.

Актуально: Ф'юрі - Вайт: де дивитися онлайн чемпіонського бою

"На старті Вайт повинен оцінити те, що робить Тайсон і як він реагує на його рухи. Можливо, робота по корпусу стане запорукою успіху для Уайта в цьому бою, але для цього потрібно вийти на свою дистанцію. Я сподіваюся, що Ділліан старанно тренувався і він не має недооцінки Тайсона.

Оскільки, це перший титульний бій для Вайта, я думаю, що він буде дуже голодний. Хоч я і ненавиджу Вайта, але в цьому бою вболіватиму за нього. Давай Ділліан, я з тобою", - розповів Джошуа.

Раніше дружина Усика розкрила причину зриву бою з Ф’юрі.

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