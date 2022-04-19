Британський промоутер розповів про перебіг перемовин

Джерело - talkSPORT.

Бій-реванш між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа має відбутися в липні.

Про це заявив промоутер британця Едді Гірн.

"Перемовини про реванш з Усиком закінчено, усе вже узгоджено. Реванш Ентоні Джошуа проти Олександра Усика стовідстотково відбудеться".

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"Наразі ми уточнюємо місце провелення бою, команда Усика цього тижня перебуває в Лондоні, тому ми збираємося зустрітися разом із ними. Я думаю, що через два тижні ми остаточно визначимося з датою. Це буде липень", - сказав Гірн.

Нагадаємо, Усик має проблеми з вагою перед реваншем з Джошуа.