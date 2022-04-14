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Усик має проблеми з вагою перед реваншем з Джошуа

Сьогодні 23:10 80 0
Бій відбудеться в липні
Усик має проблеми з вагою перед реваншем з Джошуа
Фото - gettyimages
#Ентоні Джошуа, #Олександр Усик

Джерело - sport24.ua.

Реванш між Олександром Усиком і Ентоні Джошуа має відбутися не пізніше 23 липня.

Про це повідомляє Boxingnews24.

Актуально: Усик створив благодійний фонд Usyk Foundation

Британець планує провести два поєдинки у 2022 році, тому з Усиком він має зустрітися не пізніше 23 липня.

Сторони є доволі близькими до підписання угоди, але кілька перепон все ж залишається. За час війни рашистів з Україною Олександр втратив близько 10 кілограмів. Усику потрібен час, аби повернути кондиції, а ні він, ні його суперник ще навіть не розбили тренувальний табір.

Також сторони дискутують про місце проведення бою. Джошуа воліє зустрітися в Лондоні, натомість Усик хоче битися в Саудівській Аравії – там спортсменам обіцяють вищі гонорари.

Нагадаємо, Усик - у ТОП-5 найкращих боксерів світу незалежно від вагових категорій.

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