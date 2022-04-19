Дружина Усика: Україні потрібна жіноча армія за контрактом

Українка поділилася думками щодо модернізації армії

Україна має створити жіночу контрактну армію після війни з росією.

Про це заявила дружина українського чемпіона світу в суперважкій вазі Олександра Усика, Катерина.

"Мене розпирає гордість за наших чоловіків. Путін так насрав у душі наших людей, що об'єдналися усі українці. Раніше ж у нас хтось дивився у бік Сходу, а хтось - у бік Заходу. Кожен регіон мав свої погляди, а зараз ми єдиний організм".

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"Коли закінчиться війна, потрібно, щоб Україна створила жіночу армію за контрактом. Дівчаткам теж треба вміти боронитися. Я вважаю, що це правильно. Для армії я вже доросла, але хотіла б навчитися якимось військовим навичкам. Хоча б стріляти, вивчити прийоми, щоб уміти якось себе захистити", - розповіла Усик.

Також, дружина Усика пояснила відмову Ломаченка від бою з Камбососом.