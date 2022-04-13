Камбосос: Я зламаю Хейні ще до бою

Абсолютний чемпіон світу впевнений у своїх силах

Джерело - Boxing News 24.

Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Джордж Камбосос (20-0, 10 КО) впевнений у перемозі над володарем титулу WBC Девіном Хейні (27-0, 15 КО).

Про це він розповів порталу Boxing News 24.

"Я бачу розумову слабкість у Девіна. Вона вже проявляється. Я не думав, що це станеться так швидко. Він дуже багато заїкається для хлопця, який впевнений у собі та своїх силах".

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"Це заїкання - не добрий знак для нього. Якщо ви стежите за мною, то могли помітити, що я ніколи не заїкаюся. Я завжди зосереджений та впевнений у своїх висловлюваннях. Можу сказати одне, що далі буде лише гірше. Я зламаю його ще до бою", - сказав Камбосос.

Нагадаємо, визначено дату бою Камбосос - Хейні.