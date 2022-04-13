Головне
росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE
Вчора 16:58 44320
Реал поступився Челсі, але вийшов у півфінал Ліги чемпіонів
Сьогодні 00:34 701
Вільярреал вибив Баварію з Ліги чемпіонів
Вчора 23:55 1326
Бобров виставив на аукціон кросівки з автографами гравців збірної України
Вчора 14:09 315
Паралімпієць пожертвував золоту медаль для аукціону допомоги Україні
Вчора 11:41 305
Українська паралімпійська чемпіонка продасть медаль, щоб допомогти університету
Вчора 08:55 333
Баварія прийме Вільярреал, Реал зіграє з Челсі: розклад матчів 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Вчора 08:40 440
Леоненко - про своє звільнення: На ТК Футбол зараз усіх розганяють
Вчора 08:08 1228
Цимбал - про Бринзака: Війна розставила всі крапки над Ї
11.04.2022 20:54 1852
Леоненка вигнали з телеканалів Футбол 1/2/3
11.04.2022 19:24 3453 1
Прямі трансляції

Камбосос: Я зламаю Хейні ще до бою

Сьогодні 14:32 130 0
Абсолютний чемпіон світу впевнений у своїх силах
Камбосос: Я зламаю Хейні ще до бою
#Джордж Камбосос, #Девін Хейні

Джерело - Boxing News 24.

Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Джордж Камбосос (20-0, 10 КО) впевнений у перемозі над володарем титулу WBC Девіном Хейні (27-0, 15 КО).

Про це він розповів порталу Boxing News 24.

"Я бачу розумову слабкість у Девіна. Вона вже проявляється. Я не думав, що це станеться так швидко. Він дуже багато заїкається для хлопця, який впевнений у собі та своїх силах".

  АктуальноКамбосос пообіцяв провести бій з Ломаченком

"Це заїкання - не добрий знак для нього. Якщо ви стежите за мною, то могли помітити, що я ніколи не заїкаюся. Я завжди зосереджений та впевнений у своїх висловлюваннях. Можу сказати одне, що далі буде лише гірше. Я зламаю його ще до бою", - сказав Камбосос.

Нагадаємо, визначено дату бою Камбосос - Хейні.

Коментарі ()
Популярне зараз
Ліон - Вест Гем - онлайн-трансляція LIVE - Ліга Європи Ліон - Вест Гем - онлайн-трансляція LIVE - Ліга Європи 1848
Аталанта - РБ Лейпциг - онлайн-трансляція LIVE - Ліга Європи Аталанта - РБ Лейпциг - онлайн-трансляція LIVE - Ліга Європи 2212
Реал Мадрид - Челсі - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів Реал Мадрид - Челсі - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів 4405
Топ-10 українських космонавтів, які закохалися в бадмінтон Топ-10 українських космонавтів, які закохалися в бадмінтон 3374
росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE 44320
У чемпіонаті Італії воротар забив неймовірний переможний гол зі своєї половини поля ВІДЕО У чемпіонаті Італії воротар забив неймовірний переможний гол зі своєї половини поля ВІДЕО 2725
Рекомендуємо
Запальний танок українських волейболісток під час гри зібрав більше 30 млн переглядів. ВІДЕО Запальний танок українських волейболісток під час гри зібрав більше 30 млн переглядів. ВІДЕО 182701
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 4120 1
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни 4302
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом Россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом Россию не понять" 16861
Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини 42445
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 12393