Визначено дату бою Камбосос - Хейні

Абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Джордж Камбосос проведе перший захист своїх титулів проти американця Девіна Хейні.

Про це повідомляє австралійський боксер.

Зустріч відбудеться 4 червня у Мельбурні.

Conquer & Defend 🇦🇺⚔️🇬🇷

It’s On! June 5th At @marvelstadiumau In Melbourne, I Defend All My Belts And Add Another One To My Collection When I Take Out Devin Haney In Australia’s Biggest Boxing Fight Ever. These Belts Are Ours As A Nation And They Aren’t Going Anywhere! pic.twitter.com/K4K91wXrO9