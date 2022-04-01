Головне
росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE
Сьогодні 06:44 37563
Визначено дату бою Камбосос - Хейні
Сьогодні 09:09 179
Помер легендарний захисник Динамо
Сьогодні 08:08 590
Міністр спорту Великої Британії: росія - вигнанець на світовій спортивній арені
Вчора 23:50 433
Динамо повним складом покине Україну, - журналіст
Вчора 20:40 1824 1
Дикий: Усі хочуть закінчити УПЛ за спортивним принципом
Вчора 19:01 349
Леоненко: На ринзі Усик більше для країни зробить, особливо якщо переможе
Вчора 16:48 647
ФІФА не позбавила росію членства в організації
Вчора 14:44 821 1
Визначився кошик збірної України при жеребкуванні ЧС-2022
Вчора 13:27 1872
Збірна України зберегла 27 місце у рейтингу ФІФА
Вчора 13:13 346
Прямі трансляції

Визначено дату бою Камбосос - Хейні

Сьогодні 09:09 179 0
Після завершення війни Ломаченко зустрінеться з переможцем
Визначено дату бою Камбосос - Хейні
#Джордж Камбосос, #Девін Хейні

Джерело - Чемпіон.

Абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Джордж Камбосос проведе перший захист своїх титулів проти американця Девіна Хейні.

Про це повідомляє австралійський боксер.

Зустріч відбудеться 4 червня у Мельбурні.

Нагадаємо, головним претендентом на бій із Камбососом був Василь Ломаченко, але Вася відмовився залишати Україну та захищає своє місто від російських окупантів.

Коментарі ()
Популярне зараз
Тимощук потрапив у ДТП дорогою на тренування Зеніту Тимощук потрапив у ДТП дорогою на тренування Зеніту 2701
Тодос: Яким фарсом був сьогодні конгрес ФІФА Тодос: Яким фарсом був сьогодні конгрес ФІФА 2897
Динамо повним складом покине Україну, - журналіст Динамо повним складом покине Україну, - журналіст 1824 1
росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE 37563
Денисов: ФІФА не дозволила демонструвати на екрані кадри війни в Україні Денисов: ФІФА не дозволила демонструвати на екрані кадри війни в Україні 1078 3
Визначився кошик збірної України при жеребкуванні ЧС-2022 Визначився кошик збірної України при жеребкуванні ЧС-2022 1872
Рекомендуємо
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 21653 1
І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським 172702 6
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 71525 2
Олімпійські ігри-2022 для України від А до Я. Без надії вболіваємо Олімпійські ігри-2022 для України від А до Я. Без надії вболіваємо 2962 2
Канал Футбол, Мегого чи Сетанта – де в Україні найкращі коментатори? Канал Футбол, Мегого чи Сетанта – де в Україні найкращі коментатори? 4626 7
Дівчина дня. Дружина півзахисника Зорі - кров з молоком Дівчина дня. Дружина півзахисника Зорі - кров з молоком 114544