Джордж Камбосос прокоментував бій з Василем Ломеченком

Австралійський боксер Джордж Камбосос після зустрічі з американцем Девіном Хейні зустрінеться з українцем Василем Ломаченком.

Про це розповів сам боксер.

"Я знаю простий спосіб, як зберігати свою мотивацію і голод на колишньому рівні — для цього просто треба битися з найкращими. Тому я поб'юся з Ломаченком відразу ж після Хейні. Я продовжу підіймати планку австралійського боксу", - пообіцяв Камбосос.

Бій австралійця проти американця має відбутися 4 червня у Мельбурні.

Нагадаємо Ломаченко мав провести поєдинок проти Камбососа, однак через вторгнення Росії він залишився в Україні, щоб захищати її від окупанта.