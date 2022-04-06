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Камбосос пообіцяв провести бій з Ломаченком

Сьогодні 16:57 131 0
Джордж Камбосос прокоментував бій з Василем Ломеченком
Камбосос пообіцяв провести бій з Ломаченком
Фото - gettyimages
#Джордж Камбосос, #Василь Ломаченко

Джерело - boxing247.com.

Австралійський боксер Джордж Камбосос після зустрічі з американцем Девіном Хейні зустрінеться з українцем Василем Ломаченком.

Про це розповів сам боксер.

"Я знаю простий спосіб, як зберігати свою мотивацію і голод на колишньому рівні — для цього просто треба битися з найкращими. Тому я поб'юся з Ломаченком відразу ж після Хейні. Я продовжу підіймати планку австралійського боксу", - пообіцяв Камбосос. 

Бій австралійця проти американця має відбутися 4 червня у Мельбурні. 

Нагадаємо Ломаченко мав провести поєдинок проти Камбососа, однак через вторгнення Росії він залишився в Україні, щоб захищати її від окупанта.

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