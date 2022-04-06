Джерело - boxing247.com.
Австралійський боксер Джордж Камбосос після зустрічі з американцем Девіном Хейні зустрінеться з українцем Василем Ломаченком.
Про це розповів сам боксер.
"Я знаю простий спосіб, як зберігати свою мотивацію і голод на колишньому рівні — для цього просто треба битися з найкращими. Тому я поб'юся з Ломаченком відразу ж після Хейні. Я продовжу підіймати планку австралійського боксу", - пообіцяв Камбосос.
Бій австралійця проти американця має відбутися 4 червня у Мельбурні.
Нагадаємо Ломаченко мав провести поєдинок проти Камбососа, однак через вторгнення Росії він залишився в Україні, щоб захищати її від окупанта.