Кличко: Ми повинні продовжувати будувати мости до Німеччини

Джерело - Чемпіон.
Україна має співпрацювати з Німеччиною заради перемоги над росією.
Про це заявив колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко.
"Правда, що в минулому президент Німеччини допустив багато помилок в політиці росії, які завдали масової шкоди в Україні. За це Президент вибачився і визнав свої помилки. Я вважаю, що ми, як Україна, терміново повинні продовжувати будувати мости до Німеччини", - заявив ексбоксер.
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"Під час мого візиту до Берліна, де я зміг поговорити з усіма важливими німецькими політиками, стало зрозуміло, що зустрічі віч-на-віч завжди вигідні. Німеччина є партнером номер один для України у фінансовій допомозі, надає гуманітарну допомогу, масово допомагає біженцям і посилає все більше зброї, хоча нам її потрібно більше".
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"Зараз надзвичайно важливо, щоб Україна разом з Німеччиною та усім Європейським Союзом мала чіткий спільний фронт проти російського вторгнення. Сподіваюся, що візит Президента до Києва лише відкладається, це можна зробити найближчими тижнями", – написав Кличко.