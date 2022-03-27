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Стівенсон: Ломаченко робить велику справу

Сьогодні 15:51 231 0
Чемпіон WBO прокоментував вчинок Ломаченка залишитися в Україні
Стівенсон: Ломаченко робить велику справу
#Василь Ломаченко, #Шакур Стівенсон

Джерело - Чемпіон.

Ексчемпіон світу в легкій вазі Василь Ломаченко (16-2, 11 KO) - чудова людина за межами рингу.

Такою думкою поділився чемпіон WBO в другій напівлегкій вазі Шакур Стівенсон (17-0, 9 КО).

"Мені здається, що рано чи пізно ми зведемо рахунки з Ломаченком. Усе виглядає в такий спосіб: ми підписані в Top Rank, це великий бій, і ми практично стоїмо в один одного на дорозі. Отже, нам доведеться зустрітися, цей поєдинок точно відбудеться".

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"Потрібно поважати його рішення залишитись в Україні. Ломаченко – чудова людина за межами рингу. Він однозначно робить велику справу, і я це поважаю", - сказав Стівенсон.

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