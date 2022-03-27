Стівенсон: Ломаченко робить велику справу

Ексчемпіон світу в легкій вазі Василь Ломаченко (16-2, 11 KO) - чудова людина за межами рингу.

Такою думкою поділився чемпіон WBO в другій напівлегкій вазі Шакур Стівенсон (17-0, 9 КО).

"Мені здається, що рано чи пізно ми зведемо рахунки з Ломаченком. Усе виглядає в такий спосіб: ми підписані в Top Rank, це великий бій, і ми практично стоїмо в один одного на дорозі. Отже, нам доведеться зустрітися, цей поєдинок точно відбудеться".