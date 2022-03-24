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Гарсія виявив бажання провести бій із Ломаченком

Сьогодні 14:09 314 0
Молодий талант висловив бажання побитися з українцем
Гарсія виявив бажання провести бій із Ломаченком
#Василь Ломаченко, #Раян Гарсія

Джерело - boxingscene.com.

Американський проспект легкої ваги Раян Гарсія хоче побитися з колишнім чемпіоном світу у трьох вагових категоріях Василем Ломаченком.

Про це заявив сам боксер.

"Ломаченко чудово знає, що я можу вийти у ринг проти нього. Це був би відмінний бій, адже він нижчий за мене, але він би намагався чинити тиск. Думаю, на нас чекає веселий бій. Він буде дуже обережний з моїм л***ом. Мені ж треба буде остерігатися його тиску та технічних навичок. Я з нетерпінням чекатиму цього бою", - сказав Гарсія.

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