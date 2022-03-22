Кличко: На землі лежать тіла, їх не прибирають

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Володимир Кличко ніколи навіть уявити не міг, що росія нападе на Україну, руйнуючи її міста та щодня вбиваючи десятки, а то й сотні мирних громадян.

Про це заявив легендарний боксер.

"Тут на землі лежать людські тіла, які ніхто не підбирає. Просто дуже багато мертвих. Занадто багато. Це агресивна війна. Ви не можете уявити, що тут відбувається. Це ад.

Я у своїх найстрашніших снах не думав, що росіяни можуть зробити щось подібне з українцями. Після цієї безглуздої війни світ не буде тим самим. Росіяни захопили величезні атомні станції. Тож цю війну треба зупинити. Зупинити просто зараз", - сказав Кличко.