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Володимир Кличко: Дивіться! Це - геноцид українців

Сьогодні 17:25 Віктор Слюсаренко 212 0
Легендарний боксер - про черговий обстріл Києва
Володимир Кличко: Дивіться! Це - геноцид українців
#Володимир Кличко

Джерело - Чемпіон.

Легендарний український боксер Володимир Кличко показав та прокоментував підсумки чергового обстрілу Києва.

"Це дитячий садок. Це - житловий район Києва, столиці України. Це те, що робить російська армія та їхні ракети. Забирають життя. І це те, що ви робите.

Будь-хто, хто веде бізнес з росією, кров і на ваших руках також. Це не військовий об'єкт, це житловий район Києва. Просто подивіться на це! Це - геноцид українців", - зазначив Кличко.

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Допис, поширений Wladimir Klitschko (@klitschko)

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