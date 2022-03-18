Володимир Кличко: Дивіться! Це - геноцид українців

Легендарний український боксер Володимир Кличко показав та прокоментував підсумки чергового обстрілу Києва.

"Це дитячий садок. Це - житловий район Києва, столиці України. Це те, що робить російська армія та їхні ракети. Забирають життя. І це те, що ви робите.

Будь-хто, хто веде бізнес з росією, кров і на ваших руках також. Це не військовий об'єкт, це житловий район Києва. Просто подивіться на це! Це - геноцид українців", - зазначив Кличко.