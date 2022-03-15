Володимир Кличко: Ми захищатимемо Україну до останньої краплі крові

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Володимир Кличко висловився про вторгнення російсько-фашистських окупантів до України.

"Вся країна дуже мотивована зупинити агресію Росії та війну. Немає нічого, що потенційно могло б зламати волю наших жінок та чоловіків. Ми всі об'єднані та дуже мотивовані захистити свою країну, бо це наш дім.

Тут наші діти ходять до школи, тут поховані наші родичі. Це наш дім, і ми його ніколи не покинемо. Та й чому? Це наш дім, тому ми захищатимемо свою країну до останньої краплі крові", - сказав Кличко.