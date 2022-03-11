Легендарний боксер записав відеозвернення до росіян

Джерело - Чемпіон.

З Україною воює не російська влада, а кожен громадянин ерефії окремо.

Про це заявив легендарний український боксер Володимир Кличко.

Володимир Кличко

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Чемпіон світу з боксу у важкій ваговій категорії за версіями WBO (2000—2003 роки, 2008—2015 роки), IBF (2006—2015 роки), IBO (2006—2015 роки), The Ring (2009—2015 роки), WBA (2011—2015 роки).

За свою кар'єру переміг 23 бійців за титул чемпіона світу у важкій вазі, що є найкращим показником в історії боксу. Володимиру також належить рекорди загальної тривалості володіння титулом чемпіона світу у важкій вазі (4 382 днів = 12 років).

Нагадаємо, Володимир Кличко з початку російського нападу на Україну перебуває у Києві, де допомагає своєму старшому брату - Віталію Кличку, який є мером української столиці.

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