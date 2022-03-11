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Кличко: Росіяни, вас усіх ми називаємо орками. Усіх!

Сьогодні 19:19 Андрій Твердохліб 85 0
Легендарний боксер записав відеозвернення до росіян
Кличко: Росіяни, вас усіх ми називаємо орками. Усіх!
#Брати Клички, #Володимир Кличко

Джерело - Чемпіон.

З Україною воює не російська влада, а кожен громадянин ерефії окремо.

Про це заявив легендарний український боксер Володимир Кличко.

Володимир Кличко

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Допис, поширений Wladimir Klitschko (@klitschko)

  • Чемпіон світу з боксу у важкій ваговій категорії за версіями WBO (2000—2003 роки, 2008—2015 роки), IBF (2006—2015 роки), IBO (2006—2015 роки), The Ring (2009—2015 роки), WBA (2011—2015 роки).
  • За свою кар'єру переміг 23 бійців за титул чемпіона світу у важкій вазі, що є найкращим показником в історії боксу. Володимиру також належить рекорди загальної тривалості володіння титулом чемпіона світу у важкій вазі (4 382 днів = 12 років).

Нагадаємо, Володимир Кличко з початку російського нападу на Україну перебуває у Києві, де допомагає своєму старшому брату - Віталію Кличку, який є мером української столиці.

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