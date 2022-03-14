Кличко: путін не живе у справжньому світі

Справжня, здорова людина ніколи не зробить те, що путін, путінська росія, робить в Україні - вбиває невинних людей.

Про це заявив колишній чемпіон світу в надважкій вазі Володимир Кличко.

"Що я сказав би Путіну? Справа не в мені. Той самий президент Франції Макрон неодноразово розмовляв з ним. Ти не можеш зрозуміти зловмисника. володимир путін не живе у справжньому світі. Справжня, здорова людина ніколи не зробить те, що путін, путінська росія, робить в Україні - вбиває невинних людей.

Вважаю, що всі розмови, мабуть, ні до чого не призведуть, адже вони однакові. Дії говорять голосніше, ніж слова. російська армія вбиває цивільних - ось дії, ось імідж російської армії та президента путіна", - сказав Кличко.