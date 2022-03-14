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Кличко: путін не живе у справжньому світі

Вчора 23:09 183 0
Легендарний боксер поділився думкою про путіна
Кличко: путін не живе у справжньому світі
#Володимир Кличко

Джерело - France24.

Справжня, здорова людина ніколи не зробить те, що путін, путінська росія, робить в Україні - вбиває невинних людей.

Про це заявив колишній чемпіон світу в надважкій вазі Володимир Кличко.

"Що я сказав би Путіну? Справа не в мені. Той самий президент Франції Макрон неодноразово розмовляв з ним. Ти не можеш зрозуміти зловмисника. володимир путін не живе у справжньому світі. Справжня, здорова людина ніколи не зробить те, що путін, путінська росія, робить в Україні - вбиває невинних людей.

Вважаю, що всі розмови, мабуть, ні до чого не призведуть, адже вони однакові. Дії говорять голосніше, ніж слова. російська армія вбиває цивільних - ось дії, ось імідж російської армії та президента путіна", - сказав Кличко.

Нагадаємо, Володимир Кличко з початку російського нападу на Україну перебуває у Києві, де допомагає своєму старшому брату - Віталію Кличку, який є мером української столиці.

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