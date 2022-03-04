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Де Ла Хойя: Усик, Кличко, Ломаченко – дуже доблесні та сміливі

Сьогодні 22:12 96 0
Оскар Де Ла Хойя поділився думками про Василя Ломаченка, Олександра Усика та Віталія Кличка
Де Ла Хойя: Усик, Кличко, Ломаченко – дуже доблесні та сміливі
#Віталій Кличко, #Де Ла Хойя, #Василь Ломаченко, #Олександр Усик

Джерело - tribuna.com.

Українські боксери Василь Ломаченко, Олександр Усик та Віталій Кличко показали характер бійців, коли стали на захист України.

Про це розповів колишній чемпіон світу з боксу  Оскар Де Ла Хойя 

"Усик, Кличко, Ломаченко – вони дуже мужні та сміливі молоді люди, які збираються битися за країну. Вони бійці. Вони доводять це й поза рингом. Треба бути обережним. Зараз тяжкі часи. Прикро, що таке сталося.

Актуально: Усик та Ломаченко кажуть, що нас сюди не кликали, вони ж герої. Мені соромно за те, що ми прийшли в Україну - полонений

Ця ситуація показала їхній менталітет бійців. Вони готові ризикувати життям заради своїх сімей, друзів, незнайомців. Це показує, хто такі боксери, бійці.

Чи міг би себе уявити на їхньому місці? Звісно, ні, б###ь. Тому це й так дивує. Кличко прямо там. Хто знає, що може статися, коли ти б’єшся за свою країну. Велика повага їм, – сказав Де Ла Хойя.

Раніше Усик звернувся до російських зірок.

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