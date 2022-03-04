Українські боксери Василь Ломаченко, Олександр Усик та Віталій Кличко показали характер бійців, коли стали на захист України.

Про це розповів колишній чемпіон світу з боксу Оскар Де Ла Хойя

"Усик, Кличко, Ломаченко – вони дуже мужні та сміливі молоді люди, які збираються битися за країну. Вони бійці. Вони доводять це й поза рингом. Треба бути обережним. Зараз тяжкі часи. Прикро, що таке сталося.

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Ця ситуація показала їхній менталітет бійців. Вони готові ризикувати життям заради своїх сімей, друзів, незнайомців. Це показує, хто такі боксери, бійці.

Чи міг би себе уявити на їхньому місці? Звісно, ні, б###ь. Тому це й так дивує. Кличко прямо там. Хто знає, що може статися, коли ти б’єшся за свою країну. Велика повага їм, – сказав Де Ла Хойя.