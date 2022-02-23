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Шевченко став новим президентом Федерації боксу України

Сьогодні 14:26 133 0
Представники 17 регіональних федерацій обрали нового президента ФБУ
Шевченко став новим президентом Федерації боксу України
#Кирило Шевченко

Джерело - Чемпіон.

На позачерговій звітно-виборчій конференції Федерації боксу України, що була скликана ініціативною групою "Український бокс. Перезавантаження" і відбулася 22 лютого у Міністерстві молоді та спорту України, новим президентом ФБУ було обрано президента Федерації боксу міста Києва Кирила Шевченка.

За нього проголосували представники 17 регіональних федерацій.

Віцепрезидентами Федерації боксу України були обрані Дмитро Шенцев, Владислав Біндер та Халід Мусаєв.

Нагадаємо, попереднім головою ФБУ був Володимир Продивус, якого було переобрано на новий термін 17 грудня, проте більшість регіональних федерацій не визнали ні результатів виборів, ні підсумків звітно-виборчої конференції, заявивши про порушення та відсутність кворуму.

Ексчемпіон світу у надважкій вазі Володимир Кличко заявив про свою підтримку Кирила Шевченка у конфлікті, що виник у Федерації боксу України.

Читати також: Не так страшна російська воша, як українська гніда, - український військовий про Продивуса

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