Кличко підтримав Шевченка

Володимир Кличко стурбований ситуацією, яка склалася в Федерації боксу України

Джерело - Чемпіон.

Легенда світового боксу Володимир Кличко заявив про свою підтримку у виборах президента ФБУ Кирила Шевченка, який з 2009 року очолює Київську міську організацію Федерації боксу України.

Протягом тривалого керівництва Київською міською організацією ФБУ Кирило Шевченко проявив себе як лідер, зробив вагомий внесок у розвиток федерації не лише на регіональному, але і на всеукраїнському рівні, - вважає Володимир Кличко. - За його участі та підтримки проходять численні спортивні заходи та відкриваються зали для занять боксом. На посаді президента ФБУ Кирило Шевченко зможе ще яскравіше проявити свої людські якості та сприяти подальшій популяризації боксу та його розвитку в масштабах України.

17 грудня на звітно-виборчій конференції Федерації боксу президентом ФБУ було переобрано Володимира Продивуса. Але 12 регіональних федерацій не визнали підсумки звітно-виборчої конференції ФБУ та вимагають перевиборів президента організації.

Відповідно до регламенту, щоб конференцію було визнано легітимною, а вибори відбулися - має бути зібраний кворум - представники мінімум 17 федерацій (у ФБУ входять 24 обласні федерації та федерація міста Києва).

Згідно з заявами керівників Київської обласної, Київської міської, Житомирської, Рівненської, Хмельницької, Кіровоградської, Харківської, Полтавської, Сумської, Одеської, Чернігівської та Донецької областей представники їхніх організацій у звітно-виборчій конференції ФБУ участі не брали, а отже, кворуму не було.

За словами президентів 12 обласних федерацій, єдиним виходом із ситуації, що склалася, вони бачать проведення нової звітно-виборчої конференції Федерації боксу України, президента та керівних органів організації. З відповідними заявами та доказами про числені порушення під час проведення грудневої звітно-виборної конференції ФБУ вони звернулися до Міністерства молоді та спорту України, НОК України, Міжнародній боксерської асоціації (IBA), Міжнародного олімпійського комітету (МОК), Міністерство юстицій України та в інші судові інстанції. “Ми готові відстоювати свою права до перемоги. Якщо знадобиться, то і в судовому порядку аж до спортивно-арбітражного суду в Лозанні” - підкреслюють президенти федерацій.

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