ФБУ підробила заяву на звільнення тренера збірної України

Джерело - Чемпіон.

Відбулася пресконференція стосовно ситуації навколо проведення позачергової звітно-виборчої конференції Федерації боксу України.

У вівторок, 21 лютого у національному інформаційному агентстві України "Укрінформ" відбулася пресконференція, організована ініціативою групою "Український бокс. Перезавантаження" та присвячена ситуації, що склалася у Федерації боксу України та запланованій на 22 лютого позачерговій звітно-виборчій конференції Всеукраїнської боксерської організації.

Нагадаємо, що в січні 2022 року регіональні боксерські федерації звернулися до ФБУ з вимогою щодо проведення позачергової звітно-виборчої конференції. Таке рішення ухвалено на загальних зборах, що відбулися у Міністерстві молоді та спорту України. Зі слів представників ініціативної групи, рішення звітно-виборчої конференції ФБУ, що відбулася 17 грудня 2021 року, мають бути анульовані через порушення статутних норм ФБУ та відсутність кворуму. Згодом представники більшості регіональних федерацій ініціювали проведення позачергової звітно-виборчої конференції Федерації боксу України.

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Реакцією на таке рішення стали публічні закиди керівництва ФБУ у сепаратизмі, погрози щодо виключення регіональних осередків із членів Федерації боксу України та заяви, щодо можливого позбавлення Всеукраїнської боксерської організації членства в (IBA – Міжнародної боксерської асоціації).

За словами адвоката Ініціативної групи Михайла Гончаренка, всі ці аргументи нинішніх керівників ФБУ нелегітимні та голослівні. Як відзначив правник, це свідома маніпуляції фактами. Крім того, Федерація боксу України не надала жодних звітів стосовно витрачених багато мільйонних державних коштів, які країна щороку виділяє на розвиток боксу. "Адже 2/3 представників необхідні, щоб хоча б відкрити конференцію. Що стосується Міжнародної боксерської асоціації, то ніяких погроз з її боку немає. IBA уважно слідкує за подіями в українському боксі, але будь-які рішення вона прийматиме лише після детального та неупередженого аналізу. Хочу зазначити, що Федерація боксу України не надала звітів стосовно витрачення державних коштів, є ознаки корупційної діяльності, але з цим мають розібратися відповідні правоохоронні органи", - підкреслив правник.

За словами голови Київської обласної федерації боксу Костянтина Калашникова, рішення КДК щодо дискваліфікації окремих регіональних федерацій, як і погрозі іншим колективним членам Ініціативної групи – це нонсенс. "Дискваліфікація наперед – такого я ще не зустрічав у своїй практиці. Контрольно-дисциплінарний комітет ФБУ, завдання якого не допускати та розбирати наявні конфлікти, перетворюється на репресивну машину. І з цим також ми маємо проблеми. Нинішнє керівництво Федерації боксу України обрало свій шлях, але це в нікуди. Їхні вчинки стосовно регіональних федерацій, їх очільників кажуть лише про одне – вони відірвані від реальності й роблять усе, аби втримати владу, забувши про головну місію ФБУ – розвиток боксу".

Голова Федерації боксу Донецької області Дмитро Єлісєєв запевнив, що всі дії Ініціативної групи проходять у відповідності до Статуту ФБУ. "Нам набридло те, що відбувається в українському боксі. І, сподіваюся, завтра ми зробимо вагомий крок для зміни ситуації на краще. Хочу запевнити, що ми діємо в рамках Статусу й запрошуємо на Звітно-виборчу Конференції всі регіональні федерації. Приходьте та зробіть свій вибір".

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Учасники пресконференції навели приклади зловживань та неправомірних дій чинного керівництва ФБУ, зокрема, підробку заяви на звільнення з посади старшого тренера юнацької збірної країни Олександра Остапчука, пропонування хабарів та інше.

"Коли сталися вибори президента ФБУ, я думав, що це погано для боксу. Тепер моя риторика змінилася. З боксом у нас все супер, ми говоримо про нього кожен день. До нас приєднуються нові регіональні федерації, й ті, хто зараз вагаються, також будуть з нами. Нинішні керівники ФБУ вже нічого не змінять. І ми запрошуємо всіх долучитися до нас уже завтра", - відзначив кандидат в президенти ФБУ Кирило Шевченко.

Позачергова звітно-виборча конференція Федерації боксу України буде проведена 22 лютого 2022 року у Міністерстві молоді та спорту.