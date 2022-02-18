Екс-президент ФБУ пропонував хабарі в розмірі 5 тисяч доларів

Джерело - Чемпіон.

Президент Рівненської федерації боксу Володимир Соколовський став “неугодним” тому що відмовився від хабара

22 лютого у Києві відбудеться позачергова звітно-виборна конференція Федерації боксу України. ЇЇ ініціювали 14 регіональних федерацій. За словами представників ініціативної групи, рішення звітно-виборчої конференції ФБУ, що відбулася 17 грудня 2021 року, мають бути анульовані через порушення статутних норм ФБУ та відсутність кворуму.

Президент Рівненської обласної організації ФБУ Володимир Соколовський, який займає цю посаду з 2011 року, пригадав цікавий епізод, який стався з ним напередодні грудневої конференції.

"До Рівного приїхав Петро, людина від екс-президента ФБУ Продивуса", - пригадує в розмові з Максимом Розенко Володимир Соколовський". - "Він при мені набрав Продивуса, передав слухавку і той підтвердив, що це близька йому людина. Я був готовий до розмови щодо проблематики українського боксу. Говорив, що потрібно системно вирішувати комплексні питання. Що маємо розробити дорожню карту подальших дій, обговорити кадрову політику ФБУ. Тому що зараз в керівництві є люди, які відверто не дотичні до боксу. Петро не дуже уважно слухав. Запропонував хабар в 5 тисяч доларів. Нібито від себе. Мовляв, готовий завести в Київ на конференцію, сідаємо і їдемо. Звісно, потрібно було проголосувати за Продивуса. Я відповів, що хочу, щоб все було добре з українським боксом. Мзду не беру, за державу образливо. Петро здивувався, мовляй, що ти переймаєшься українським боксом, головне, щоб у тебе в місті все добре було. Цифру хабара я не обговорював, але склалося враження, що готові були сплатити і набагато більше, ніж 5 тисяч доларів".

За таку непокірність на цьому тижні до Рівного приїжджала делегація від ФБУ з метою відсторонити від виконання обов’язків Соколовського та передати повноваження Миколі Поленчуку. Мовляй, контрольно-дисциплінарна комісія ФБУ вирішила припинити співпрацю з чинним керівником. Але члени Рівненською обласної організації ФБУ майже одноголосно не підтримали ці рішення і порекомендували делегації швиденько повертатися до Києва.

Також цікаво, що запропонований ФБУ замість Соколовського Микола Поленчук вже декілька тижнів розпускав серед боксерської спільноту чутки, що Володимир Соколовський нібито взяв хабар в розмірі 10 тисяч доларів від кандидата в президенти ФБУ Кирила Шевченка.