Британський чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі побоявся битися з володарем титулів WBO, WBA, IBF та IBO у суперважкій вазі Олександром Усиком.

Про це розповів промоутер Едді Гірн в коментарі YouTube-каналу Fight Hub TV.

"Я вважаю Ф'юрі чудовим бійцем, але не вірю у деякі речі, які він говорить. Коли ми обговорювали ситуацію з відступними, Ф'юрі мав побитися з Усиком у червні.

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Він сказав, що хоче провести бій-розминку перед зустріччю з Усиком, а потім у соціальних мережах заявив, що Олександр – легкий суперник. Але Тайсон знає, наскільки гарний Усик. Олександр – дуже талановитий боєць", – відзначив Гірн.