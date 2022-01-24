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Джошуа назвав умови бою Усик - Ф’юрі

Сьогодні 10:30 162 0
Українець може провести поєдинок за звання абсолютного чемпіона
Джошуа назвав умови бою Усик - Ф’юрі
Фото - gettyimages
#Вайт, #Ентоні Джошуа, #Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - sport.ua.

Колишній чемпіон світу Ентоні Джошуа готовий почекати з реваншем з українським володарем титулів WBA, WBO та IBF Олександром Усиком.

Про це повідомляє The Telegraph.

Джошуа готовий взяти відступні у розмірі 15 млн фунтів стерлінгів та відмовитися від негайного реваншу з Усиком на користь Ф'юрі.

Бій за звання абсолютного чемпіона може відбутися Близькому Сході. При цьому очікується, що Джошуа першим отримає можливість зустрітися з переможцем поєдинку Усик - Ф'юрі.

Водночас Ф'юрі потрібно домовитися з Ділліаном Вайтом, який є обов'язковим претендентом на його титул WBC. 

Нагадаємо, Усик порахував свій гонорар за бій з Джошуа.

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