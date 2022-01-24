Джошуа назвав умови бою Усик - Ф’юрі

Джерело - sport.ua.
Колишній чемпіон світу Ентоні Джошуа готовий почекати з реваншем з українським володарем титулів WBA, WBO та IBF Олександром Усиком.
Про це повідомляє The Telegraph.
Джошуа готовий взяти відступні у розмірі 15 млн фунтів стерлінгів та відмовитися від негайного реваншу з Усиком на користь Ф'юрі.
Бій за звання абсолютного чемпіона може відбутися Близькому Сході. При цьому очікується, що Джошуа першим отримає можливість зустрітися з переможцем поєдинку Усик - Ф'юрі.
Водночас Ф'юрі потрібно домовитися з Ділліаном Вайтом, який є обов'язковим претендентом на його титул WBC.
Нагадаємо, Усик порахував свій гонорар за бій з Джошуа.