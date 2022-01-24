Джошуа назвав умови бою Усик - Ф’юрі

Українець може провести поєдинок за звання абсолютного чемпіона

Колишній чемпіон світу Ентоні Джошуа готовий почекати з реваншем з українським володарем титулів WBA, WBO та IBF Олександром Усиком.

Про це повідомляє The Telegraph.

Джошуа готовий взяти відступні у розмірі 15 млн фунтів стерлінгів та відмовитися від негайного реваншу з Усиком на користь Ф'юрі.

Бій за звання абсолютного чемпіона може відбутися Близькому Сході. При цьому очікується, що Джошуа першим отримає можливість зустрітися з переможцем поєдинку Усик - Ф'юрі.

Водночас Ф'юрі потрібно домовитися з Ділліаном Вайтом, який є обов'язковим претендентом на його титул WBC.

Нагадаємо, Усик порахував свій гонорар за бій з Джошуа.